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2021
https://1prime.ru/Forex/20210427/833549669.html
Центробанк подтвердил падение доли доллара в расчетах за экспорт
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Доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля "американца"... ПРАЙМ, 27.04.2021
цб рф, доллар, экспорт, новости, мировая экономика, экономика, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля "американца" впервые снизилась ниже половины от всех расчетов — до 48,3%, следует из данных Банка России.
Это произошло за счет роста доли евро в расчетах. Так, за четвертый квартал она подскочила сразу на 11,7 процентного пункта — до 36,1%, что также увеличило долю евро в целом за год — на 6,8 процентного пункта, до 27,4%.
Такой рост объясним динамикой в расчетах с Китаем в евро — доля европейской валюты в четвертом квартале здесь удвоилась, до 83,3%. В результате по итогам прошлого года доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт с Китаем составила 65,3% против 45,6% годом ранее.
При этом доля рубля снизилась за год на 0,3 процентного пункта — до 14,7%, а доля иных валют — также на 0,3 процентного пункта, до 2,1%.