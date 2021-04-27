МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, при этом за четвертый квартал прошлого года доля "американца" впервые снизилась ниже половины от всех расчетов — до 48,3%, следует из данных Банка России. Россия начинает отказываться от доллара

Это произошло за счет роста доли евро в расчетах. Так, за четвертый квартал она подскочила сразу на 11,7 процентного пункта — до 36,1%, что также увеличило долю евро в целом за год — на 6,8 процентного пункта, до 27,4%.

Такой рост объясним динамикой в расчетах с Китаем в евро — доля европейской валюты в четвертом квартале здесь удвоилась, до 83,3%. В результате по итогам прошлого года доля европейской валюты в расчетах за российский экспорт с Китаем составила 65,3% против 45,6% годом ранее.

При этом доля рубля снизилась за год на 0,3 процентного пункта — до 14,7%, а доля иных валют — также на 0,3 процентного пункта, до 2,1%.