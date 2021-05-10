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2021
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Курс рубля в начале утренних торгов укрепляется
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Курс рубля в начале утренних торгов понедельника укрепляется к доллару и к евро на подрастающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07... ПРАЙМ, 10.05.2021
евро, доллар, рубль, нефть, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника укрепляется к доллару и к евро на подрастающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 МСК снижался на 6 копеек, до 73,73 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,66 рубля.
Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,5% — до 68,66 доллара за баррель.