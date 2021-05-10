МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале утренних торгов понедельника укрепляется к доллару и к евро на подрастающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 МСК снижался на 6 копеек, до 73,73 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 89,66 рубля.

Стоимость нефти марки Brent повышается на 0,5% — до 68,66 доллара за баррель.