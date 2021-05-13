МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Повышения спроса на нефть из-за снизившихся карантинных рисков и обесценивания доллара положительно скажутся на курсе рубля летом. Об этом сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на прогноз доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Николая Мрочковского. Аналитик рассказал о плохих новостях для курса доллара

"Общий тренд ближайшего времени — набирающая обороты вакцинация и, соответственно, снижение карантинных рисков, что ведет к повышению спроса и цен на нефть", — отметил он. По мнению эксперта, стабильности рубля поспособствует также программа финансовых поддержке и низких процентных ставок США. Из-за нее курс доллара летом не будет расти и остановится на уровне 72-74 рублей.

В том случае, если процентные ставки на сохранятся на прежнем низком уровне, нынешняя политика Банка России поможет заработать на дифференциале ставок и обеспечить приток иностранной валюты в страну. Это, по мнению доцента кафедры Национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте РФ Владимира Трегубова, также позволит укрепить курс рубля. Кроме того, на национальную валюту повлияет рост туристических и деловых поездок — он приведет к повышению спроса на нефть.

При этом эксперты не исключают, что рубль могут обвалить санкции или неожиданные политические решения. Например, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган в разговоре с "Аргументами и фактами" предположил, что политическое давление может усилиться ближе к выборам в Госдуму.