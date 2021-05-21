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Лукашенко призвал координировать меры по поддержанию курсов валют в ЕАЭС
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо проработать вопрос о скоординированных мерах по поддержанию курсов валют, безопасности расчетов и продолжить... ПРАЙМ, 21.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МИНСК, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ЕАЭС необходимо проработать вопрос о скоординированных мерах по поддержанию курсов валют, безопасности расчетов и продолжить работу по построению общего финансового рынка.
"Одной из первостепенных задач является проработка вопроса скоординированных мер по поддержанию курсов валют и обеспечению безопасности расчетов. В этой связи мы приветствуем развитие общего платежного пространства союза, в том числе в целях стимулирования перехода к расчетам в национальных валютах", — заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Он отметил, что "важно продолжать работу по упрощению взаимного доступа на финансовые рынки государств-членов ЕАЭС и дальнейшему построению общего финансового рынка".