МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды. Лукашенко призвал координировать меры по поддержанию курсов валют в ЕАЭС

"Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", — сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.