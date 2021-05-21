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Лукашенко выступил за дедолларизацию расчетов за углеводороды
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды... ПРАЙМ, 21.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пришло время принять в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) политическое решение по дедолларизации расчетов за углеводороды.
"Уверен, абсолютно уверен: пришло время для принятия в союзе серьезного политического решения по дедолларизации внутренней торговли углеводородами", — сказал он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.