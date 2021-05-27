МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Несмотря на то, что российскому рублю удалось снизить зависимость от котировок нефти, значительное снижение цены барреля сорта Brent может стать причиной волатильности, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк. Эксперт рассказал, почему рубль теряет поддержку

"Рынок нефти в свою очередь ждет итогов американо-иранских переговоров. Если сторонам удастся договориться вероятно движение Brent в нижнюю часть диапазона $60-70 за баррель", — отметил собеседник агентства и добавил, что тогда рубль снизит темпы укрепления.

Российскую валюту поддерживает стабилизация геополитического фона в ожидании встречи глав России и США Владимира путина и Джо Бадена в июне.

"Локально пик налоговых выплат, который пришелся во вторник 25 мая, когда уплачивался НДПИ, помог паре доллар-рубль достичь минимумов с середины марта", — добавил он.

Он прогнозирует, что рубль окажется под небольшим давлением в июне-июле: большинство крупных компаний в это время будут выплачивать дивиденды. Часть из них акционеры конвертируют в валюту. Впрочем, как показывает практика наиболее волатильным для рубля месяцем все же является август.

"По оценке ЦБ наблюдается рост профицита счета текущих операций платежного баланса РФ: в январе-апреле он достиг прошлогоднего показателя в $28,1 млрд. В апреле положительное сальдо текущего счета составило $11,3 млрд. В первом квартале 2021 года сальдо составило $16,8 млрд. Апрельский показатель — месячный максимум с начала 2019 года, несмотря на сезонное ухудшение во втором квартале. Это важный фактор поддержки рубля", — добавил Миронюк.

По его прогнозу, текущей целью котировок доллар-рубль на горизонте ближайших недель является уровень 72,5. Однако актуальность диапазона 72,5-76 руб./$ сохраняется ввиду присутствия факторов риска.