МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В последний месяц весны российский рубль продолжил укрепляться, но темпы роста уменьшились, пишет "Российская газета" со ссылкой на эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина. Он назвал основные факторы укрепления нацвалюты. Костин рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах

"По итогам месяца рубль сумел существенно улучшить свое положение в рейтинге 36 основных мировых валют по изменению их курса к доллару с начала года, подскочив до 12 места с 22, достигнутого по итогам апреля", — начал собеседник издания.

Восходящей динамике валюты РФ способствовали относительно высокие цены на нефть, чьи котировки остаются недалеко от двухлетних вершин.

Другие сырьевые товары также находятся около или выше докризисных уровней, что обеспечивает высокую экспортную выручку.

"Это всегда выступало одним из главных фундаментальных факторов укрепления российской валюты", — пояснил он.

Что касается геополитического негатива, который в предыдущие месяцы препятствовал укреплению рубля, то он сошел на нет.

"Более того, благодаря анонсированию встречи президентов России и США, а также официальному подтверждению мероприятия, назначенного на середину июня, появилась надежда на улучшение двухсторонних отношений.Конечно, мало кто ожидает по итогам саммита существенного и быстрого прогресса в этом направлении. Однако сам факт его организации свидетельствует о желании США двигаться по пути меньшей конфронтации", — отметил Бабин.

Тем не менее, этот позитивный фактор не смог привлечь иностранных инвесторов на российский долговой рынок.

В первой половине мая этот рынок находился под давлением, после — замер в узком диапазоне.

"Вероятно, это стало одной из основных причин достаточно скромной реакции рубля на благоприятную рыночную и геополитическую обстановку", — отметил он.

Помимо этого, поясняет специалист, давление на ОФЗ оказывают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка России из-за усиления инфляционной тенденции. "На прошлой неделе годовая инфляция обновила пятилетний максимум, превысив мартовский пик в 5,8%", — пояснил эксперт.

Это повысило вероятность еще одного повышения ключевой ставки по итогам ближайшего заседания Банка России 11 июня.

"Если по итогам саммита Россия-США не появится четких признаков сближения сторон хотя бы по одному из ключевых вопросов двухсторонней повестки, это способно вызвать определенное разочарование инвесторов. Однако вряд ли рубль уйдет существенно ниже текущих уровней. Хотя в моменте может испытать умеренное снижение по факту свершения ожидавшегося события. К тому же многие инвесторы ставили на более ощутимое укрепление рубля, и не дождавшись этого, могут восстановить или нарастить позиции в инвалюте", — рассказал специалист.

В целом спокойствие рубля обусловлено достижением сбалансированного курса: он отражает стабилизацию геополитического фактора и текущие внутренние и внешние финансово-экономические условия.

В том числе, стоимость барреля Brent в рублях остается немного выше уровня 5 тысяч рублей. Эта цена является комфортной, с точки зрения доходов бюджета страны и нефтегазовых компаний.

"Геополитические тренды продолжат играть значимую роль в динамике российской валюты. Но сейчас и они демонстрируют стабилизацию и приобретают позитивный вектор. Это способно защитить рубль даже от серьезных кратковременных просадок мировых рынков, если они не перерастут в более серьезную тенденцию", — подытожил он.