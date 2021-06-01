МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс доллара колеблется во вторник утром по отношению к другим мировым валютам в ожидании статданных из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 мск курс евро снижался до 1,2220 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2225 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,53 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 89,84 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании публикации ряда экономических данных по США в надежде сформировать представление о восстановлении экономики в стране. Главным показателей станет статистика по безработице в стране, которая будет опубликована в пятницу. Согласно прогнозам аналитиков, показатель снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле. Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют

Инвесторы также отыгрывают данные по инфляции в Германии, которая в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле. Это максимальное значение показателя с октября 2018 года.

"Учитывая продолжающееся восстановление после кризиса с коронавирусом, вероятно, будет дефицит в некоторых областях, таких как туризм, что приведет к росту цен", — сказал газете Wall Street Journal экономист Commerzbank Марко Вагнер (Marco Wagner).