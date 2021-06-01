МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост на фоне дорожающей выше 70 долларов нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.55 мск вторника снижался на 22 копейки, до 73,21 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 89,55 рубля.

Стоимость нефти растет на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель сорта Brent.

В ближайшие недели сохраняются высокие шансы на снижение доллара к обозначенным ранее ориентирам в диапазоне 72,5–73 рубля, полагает Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

У рубля ещё сохраняются шансы на укрепление, но до заседания ЦБ РФ (11 июня) реальной мотивации для роста рубля нет, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Российский рынок акций растет в начале дня вслед за нефтью и рублем

"От регулятора можно ждать очередного повышения ставки и обозначения ориентиров предела текущей нормализации денежной политики. В теории рубль может вернуть себе реальную положительную доходность, что повысит его актуальность в рамках стратегии "Carry Trade", — добавляет он.

Пока же доллар продолжает консолидацию чуть выше сильной поддержки 73 рубля, и отсутствие попыток ее штурма наводит на мысль о том, что при появлении негатива падение рубля может быть стремительным, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".