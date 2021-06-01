МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника снизился на 5,54 копейки, составив 73,2411 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Лондонская фондовая биржа

Бумаги российских компаний, кроме "Северстали", дорожают в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 73,2965 рубля за доллар.