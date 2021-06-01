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2021
https://1prime.ru/Forex/20210601/833812283.html
Официальный курс евро на среду вырос до 89,6 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,8 копейки — до 89,5958 рубля, курс доллара — снизился на 5,54 копейки, о 73,2411 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 01.06.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,8 копейки — до 89,5958 рубля, курс доллара — снизился на 5,54 копейки, о 73,2411 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,76 копейки, составив 80,6007 рубля.