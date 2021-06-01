МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,8 копейки — до 89,5958 рубля, курс доллара — снизился на 5,54 копейки, о 73,2411 рубля, следует из данных Банка России. Фондовые индексы Европы растут после ряда статданных по еврозоне

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,76 копейки, составив 80,6007 рубля.