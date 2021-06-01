МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Курс рубля во вторник немного снижается к доллару и евро, несмотря на значительный рост стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Отечественная валюта демонстрирует слабость перед предстоящим на следующей неделе заседанием Банка России по ключевой ставке, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.02 мск вторника рос на 4 копейки — до 73,47 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,93 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,67% — до 71,17 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАСТРЯЛ В "БОКОВИКЕ"

Отечественная валюта на старте торгов слабо укреплялась к доллару и евро. Однако днем направление динамики изменилось, несмотря на то что нефтяные котировки ускорили рост на новостях перед заседанием ОПЕК+ и подскочили выше 71 доллара за баррель Brent впервые с 8 марта.

В результате доллар и евро предприняли попытки подрасти к 73,69 рубля и 90,4 рубля, соответственно.

"Негативное влияние на рубль оказывает краткосрочное отсутствие интереса нерезидентов к российским ОФЗ. В апреле нерезиденты сократили свою долю в ОФЗ до 19,5%, или на 138 миллиардов рублей. Кроме ожиданий повышения ставки ЦБ РФ, негативное влияние оказывает ранее введённые ограничения США для американских организаций на покупку российского долга на первичном рынке с 14 июня", — комментирует ситуацию Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Российский долговой рынок дает рублю негативный сигнал, продолжая демонстрировать устойчивую нисходящую динамику, хотя и не прекращает попыток ее переломить, также указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро вернулся к снижению, вновь переписав двухнедельный минимум, отмечает он. Российский рынок акций растет более чем на 1,5%

Данный рост доллара и евро был вызван существенной просадкой развивающихся валют, которые в начале дня умеренно повышались, но после старта европейской сессии резко сдали позиции на фоне быстрого восстановления доллара, добавляет аналитик.

К текущему моменту, рубль к доллару теряет 0,08%, к евро – 0,15%.

В целом пара рубль-доллар колеблется в диапазоне 73-74 рубля уже вторую неделю. Пара евро-рубль в пределах 89-90 рублей торгуется с 5 мая, периодически предпринимая попытки подняться выше "круглого уровня" в 90 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар-рубль во вторник вновь отскочила от промежуточной поддержки 73–73,1 рубля, подтвердив ее силу, указывает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Более качественным сигналом, свидетельствующим о завершении волны снижения доллара к рублю, стартовавшей в апреле, будет закрытие часовой свечки над уровнем 74 рубля, считает он.

В центре внимания заседание представителей ОПЕК+; кроме того, рынок нефти традиционно ожидает данных Американского института нефти (API) по складским запасам углеводородов в США, напоминает аналитик "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон.