МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс евро увеличивает темпы роста к доллару к вечеру первого дня лета после выхода ряда европейских статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.54 мск курс евро растёт до 1,2247 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2225 доллара за евро — ранее днем показатель находился на уровне незначительно выше закрытия. Курс доллара к иене в то же время также снижается, до 109,41 с уровня прошлого закрытия в 109,54 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,4%, до 89,67 пункта.

Позитивом для курса евро стала статистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до исторического максимума в 63,1 пункта. Кроме того, безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне марта в 8,1%. А в Германии уровень безработицы в мае сохранился на значительно более низком уровне в 6%.

В то же время данные, опубликованные ранее во вторник в США, оказались неоднозначными. Хотя PMI в промышленности вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%, индекс занятости в том же секторе промышленности страны упал до 50,9% с уровня апреля в 55,1%.

Аналитики ING, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс доллара продолжить снижаться, поскольку инвесторы не ожидают повышения учётной ставки в стране в ближайшее время.