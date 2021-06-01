МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Курс рубля первым вечером лета не может найти поводов для роста, несмотря на заметное удорожание нефти, слабая динамика цен российского госдолга и ожидания решения ЦБ РФ об увеличении ключевой ставки сдерживают укрепление российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск повышается на 9 копеек, до 73,52 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,92 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ

Курс рубля слегка снижается вечером против доллара и евро, несмотря на закрепление цен на нефть выше психологически значимого уровня 70 долларов за баррель.

Сейчас сорт Brent дорожает на 1,3%, до 70,2 доллара. А в течение дня он обновил максимум с 8 марта, поднявшись до 71,32 доллара. Участники торгов отыгрывают решение ОПЕК+ сохранить параметры ограничений без изменений и пока не наращивать добычу.

Определенное давление на рубль оказывает сохраняющаяся внешнеполитическая напряженность, так как перспективы встречи лидеров США и РФ остаются во многом под вопросом, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

Низкий спрос на рублевый госдолг также не дает российской валюте реализовать нефтяной потенциал роста.

В итоге курсы доллар и евро повышаются к рублю на 0,1% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent — около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Пока главная неопределенность состоит в скорости повышения ключевой ставки Центробанком РФ, считают аналитики Райффайзенбанка.

"При этом мы полагаем, что ключевая ставка будет доведена до уровня в 5,5% годовых в течение предстоящих трех заседаний. Сейчас наиболее вероятным шагом было бы повышение ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании регулятора (11 июня)", — полагают в Райффайзенбанке.

Факторами давления на российскую валюту сейчас является снижение курса юаня к доллару, а также сохраняющаяся слабость на рынке рублевого госдолга, считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Ценовой индекс государственных облигаций РФ RGBI снижается. По нашим оценкам, доллар в среду продолжит колебаться в пределах 73-74 рублей", — заключает он.