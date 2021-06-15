МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром нефть" технически способна в короткие сроки перевести расчеты с долларов в другие валюты, поскольку такая возможность уже заложена в контрактах, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. В "Газпром нефти" ожидают роста мирового потребления нефти

По его словам, почти 20% расчетов по экспортным контрактам в дальнее зарубежье в 2020 году были осуществлены уже в других валютах, не в долларах. "Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчёты в других валютах", — сказал он в ходе пресс-конференции.

"Если появится возможность еще ряд контрактов без каких-то потерь перевести на расчеты в других валютах, не в долларах — мы это сделаем. Если будет поставлена задача перейти на расчеты исключительно в недолларовой валюте, мы тоже сможем это сделать", — добавил Дюков.

Глава "Газпром нефти" пояснил, почему компания не переходит на расчеты в других валютах в настоящий момент. По его словам, исторически ценообразование в нефтяной отрасли происходит в долларах. Кроме того, рынок заемного капитала в основном тоже долларовый. Это, отметил Дюков, для многих покупателей делает данную валюту расчётов более привлекательной.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, заявил, что Россия готова переходить на расчеты в национальных валютах со своими партнерами, в том числе — на евро в расчетах с Евросоюзом за газ.