МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчетах и золотовалютных резервах, потому что один из основных экспортных товаров – нефть – котируется именно в этой валюте, заявил в беседе с РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Банк России в 2020 году снизил долю евро (29,2%), доллара (21,2%) и фунта стерлингов (6,3%) в международных резервах страны в пользу золота (23,3%), юаня (12,8%) и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле: доля доллара в расчетах за российских экспорт упала по итогам прошлого года до исторического минимума — 55,8%, а по итогам четвертого квартала – до 48,3%.

"Снижение доли доллара США оправдано в силу того, что ЗВР в целом должны отражать валютные трансакции резидентов, связанные с расчетами с их торговыми партнерами. Доля США как торгового партнера в торговле с РФ невелика — 3,2% от всего экспорта в 2018 году", — отметил Сухов.

"Однако отказ от доллара США вряд ли возможен в силу того, что один из основных экспортных товаров РФ — нефть — котируется на внешних рынках в американской валюте. Если по каким-то причинам котировки на нефть станут осуществляться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру, то создадутся дополнительные предпосылки для отказа от доллара США как валюты для ЗВР", — полагает собеседник агентства. Банк России рассказал о недобросовестной работе страховых агентов

По его мнению, повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на российском рынке и использование полученных рублей для торговых операций. "Наглядным примером является Азиатская инициатива по развитию долговых рынков в национальной валюте (Asian Bond Market Initiative), запущенная в 2002 и объединяющая Китай, Японию и Южную Корею, целью которой, в том числе, было повышения роли региональных валют", — считает Сухов.

Он также отметил, что снижение зависимости расчетов от доллара – это тема межстрановой повестки и многочисленных инициатив, которые неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимостей стран-участниц международной торговли от доллара. Наиболее реалистично, на его взгляд, вести речь о снижении зависимости от доллара на площадках стран, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне стран БРИКС.