МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рост российского рубля будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Рубль слабо укрепляется на дорожающей нефти

"Мы ожидаем, что рубль до конца июня будет находиться в диапазоне 72-74 к доллару и 86-88 к евро", — отметил он.

Эксперт объяснил: дальнейшее укрепление рубля к доллару будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, эта тенденция получила поддержку после прошедшего заседания ФРС. Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы.

Сильный доллар, в свою очередь, будет сдерживать влияние на подъем нефтяных цен и других сырьевых товаров, которые составляют основу российского экспорта.

"Ожидаем, что цены на нефть Brent останутся в диапазоне $71-76 за баррель", — прогнозирует собеседник агентства.

Поддержку сырьевым ценам, вероятно, окажет аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которое будет соответствовать скорости восстановления глобального спроса на топливо и которое будет учитывать вероятное возвращение иранской нефти на рынок.

Фактором слабости рубля в ближайшие недели станет увеличение спроса на валюту после открытия границ с туристическими странами. С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией, с 28 июня открываются США, Италия, Кипр и ряд других стран.

Эксперт напоминает: до пандемии россияне тратили на зарубежные поездки $35 млрд (данные Банка России за 2019 год). Это существенная сумма для валютного рынка, особенно, если учесть тот факт, что до пандемии эти траты были относительно равномерны в течение года, а сейчас, как только границы откроют, то сразу будет много желающих поехать в отпуск за границу. Для сравнения: весь профицит текущего счета за первые пять месяцев этого года составил $35,8 млрд. Названа программа, которую нужно срочно удалить со смартфона

Кроме этого, негативом для рубля летом выступает дивидендный сезон, когда иностранные инвесторы получают дивиденды в рублях и конвертируют их в валюту для вывода в свои юрисдикции. Также позитивное влияние текущего счета на рубль частично нивелирует Минфин покупками валюты в рамках бюджетного правила (около $2 млрд в месяц).

Поддержку рублю может оказать возможное снижение геополитической напряженности после прошедшей встречи президентов России и США. МИД РФ сообщил, что работа по запуску диалога с США о восстановлении дипмиссий двух стран начнётся в ближайшее время. Однако, Вашингтон заявил о подготовке ещё одного пакета антироссийских санкций, что потенциально может отбросить отношения между странами на уровень до саммита в Швейцарии и несколько ослабить рубль.

Также в пользу российской валюты будет выступать пик июньских налоговых выплат. В пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы, а в понедельник 28 июня — налог на прибыль. По нашим оценкам, суммарный объем выплат составит свыше 1 трлн руб. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли, подытожил Васильев.