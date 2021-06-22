Эксперт рассказал, чего ждать от рубля до конца июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Рост российского рубля будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Мы ожидаем, что рубль до конца июня будет находиться в диапазоне 72-74 к доллару и 86-88 к евро", — отметил он.
Эксперт объяснил: дальнейшее укрепление рубля к доллару будет сдерживаться восходящим трендом доллара на мировом валютном рынке, эта тенденция получила поддержку после прошедшего заседания ФРС. Уверенное восстановление американской экономики, повышенная инфляция в США и сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы.
Сильный доллар, в свою очередь, будет сдерживать влияние на подъем нефтяных цен и других сырьевых товаров, которые составляют основу российского экспорта.
"Ожидаем, что цены на нефть Brent останутся в диапазоне $71-76 за баррель", — прогнозирует собеседник агентства.
Поддержку сырьевым ценам, вероятно, окажет аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+, которое будет соответствовать скорости восстановления глобального спроса на топливо и которое будет учитывать вероятное возвращение иранской нефти на рынок.
Фактором слабости рубля в ближайшие недели станет увеличение спроса на валюту после открытия границ с туристическими странами. С 22 июня возобновляется авиасообщение с Турцией, с 28 июня открываются США, Италия, Кипр и ряд других стран.
Эксперт напоминает: до пандемии россияне тратили на зарубежные поездки $35 млрд (данные Банка России за 2019 год). Это существенная сумма для валютного рынка, особенно, если учесть тот факт, что до пандемии эти траты были относительно равномерны в течение года, а сейчас, как только границы откроют, то сразу будет много желающих поехать в отпуск за границу. Для сравнения: весь профицит текущего счета за первые пять месяцев этого года составил $35,8 млрд.
Кроме этого, негативом для рубля летом выступает дивидендный сезон, когда иностранные инвесторы получают дивиденды в рублях и конвертируют их в валюту для вывода в свои юрисдикции. Также позитивное влияние текущего счета на рубль частично нивелирует Минфин покупками валюты в рамках бюджетного правила (около $2 млрд в месяц).
Поддержку рублю может оказать возможное снижение геополитической напряженности после прошедшей встречи президентов России и США. МИД РФ сообщил, что работа по запуску диалога с США о восстановлении дипмиссий двух стран начнётся в ближайшее время. Однако, Вашингтон заявил о подготовке ещё одного пакета антироссийских санкций, что потенциально может отбросить отношения между странами на уровень до саммита в Швейцарии и несколько ослабить рубль.
Также в пользу российской валюты будет выступать пик июньских налоговых выплат. В пятницу компаниям необходимо уплатить НДС, НДПИ и акцизы, а в понедельник 28 июня — налог на прибыль. По нашим оценкам, суммарный объем выплат составит свыше 1 трлн руб. Экспортеры будут уплачивать налоги в бюджет, конвертировать валюту, что повысит спрос на рубли, подытожил Васильев.
https://1prime.ru/Forex/20210622/833996316.html