МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя, Елена Гуринович. В пятницу, 18 июня, Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России внезапно открыл авиасообщение сразу с несколькими популярными у россиян курортными странами. В Турцию можно будет полететь уже 22 июня, с 28 июня — в Болгарию, Италию, США и на Кипр. Как рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты, российские курорты от открытия трех популярных направлений вряд ли проиграют. Но цены на отдых станут ниже, уверяют они. Без ПЦР-тестов. Какие страны ждут россиян со "Спутником" уже сейчас

КУДА ЛЕТИМ?

Для туристической индустрии объявление об открытии Турции стало неожиданностью, рассказала генеральный директор агентства "Тур-де-Тур" Лилия Капцова.

"Сейчас туроператоры в лихорадочном порядке начинают выставлять полетные программы", — отметила она и добавила, что еще нужно получить все согласования и разрешения на полеты для того, чтобы ставить на бронирование и Турцию, и Кипр. "Да, объявлено, что с 22 июня самолеты полетят. Но! Как, куда, откуда, сколько самолетов в день — пока это еще неизвестно", — отметила эксперт.

При этом для россиян открытие Турции стало долгожданным событием. Спрос на эти путевки прогнозируется очень высоким, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

"Дополнительно к имеющемуся спросу на туры в эту страну добавятся россияне, которые ранее планировали поездку в Крым, но изменили свое решение из-за того, что сейчас в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе Крыма был объявлен режим ЧС вследствие ливневых дождей в этой местности", — отмечает она и поясняет, что ситуация складывается неоднозначно.

Эксперт считает, что сбрасывать со счетов Крым в этом сезоне нельзя: власти выделили региону в приоритетном порядке средства на устранение последствий стихии. Интерес россиян к турам в Турцию за час вырос в семь раз

"В связи с этим думаю, что последствия ливневых дождей в республике Крым будут ликвидированы в кратчайшие сроки, поэтому отменять поездку тем, у кого туры начинаются через 2 недели — месяц, нет смысла", — советует Зайцева.

Также не стоит забывать о тех россиянах, кто, хотя и не купил путевку заранее, выбирает отдых внутри страны вне зависимости от открытия границ.

ЧЕГО ХОТЯТ РОССИЯНЕ

Согласно поисковым запросам российских клиентов сервиса OneTwoTrip, совершенных в прошедшие выходные (19 и 20 июня), оказалось, что спрос на перелёты по турецким направлениям вырос в 3,5 раза в сравнении со средними ежедневным показателями, рассказала агентству руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. "Мы традиционно наблюдаем подобные всплески на фоне новостей о возобновлении авиасообщения или увеличении числа рейсов", — отметила она и добавила, что чаще всего россияне интересовались главным курортным направлением — Анталией: доля поисковых запросов в этот город составила 48%.

Также смотрели авиабилеты в Стамбул (41%) и Даламан (4%).

Средняя стоимость авиабилета в Турцию из Москвы на данный момент составляет 23 700 рублей на человека туда-обратно, отметила Шелехова и добавила: говорить о том, что спрос моментально перераспределился на заграничные направления пока рано.

"Интерес у людей растёт, однако процент тех, кто действительно готов спонтанно отправиться во внеплановое путешествие за границу, невысок", — добавляет она. Отдых в России может стать дешевле из-за открытия Турции

ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕНЫ

Открытие популярных у россиян заграничных туристических направлений, считают опрошенные эксперты, приведет к снижению цен на отдых и внутри страны. Ведь чем больше выбор у россиян — тем более выгодным должно быть предложение.

"Лично я не заметила роста цен за два после открытия Турции. Но коллеги говорят об удорожании путевок: как только начали оформлять заявки — оп — цена подросла. Но они сейчас будут скорректированы вниз. Все-таки открыли не только Турцию, но и другие массовые направления. Это и Болгария, и Кипр", — отмечает Капцова.

НЕ НУЖЕН БЕРЕГ ЧУЖОЙ

Эксперты не прогнозируют активного отказа россиян от бронирований путевок, купленных по российским направлениям. У этого есть несколько причин.

Во-первых, до 30 июня действует программа туристического кешбека, а июль и август традиционно являются "горячими" по спросу у россиян.

Во-вторых, всегда есть те, кто ездит только на российские курорты.

"Июль и август для российских курортов традиционно — даже до пандемии, когда все страны были открыты — были востребованы у россиян. Может быть, бума и не было, но загрузка была всегда", — пояснила Капцова. Названы наиболее популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Она отметила, что даже в Подмосковье сейчас сложно найти для бронирования достойные объекты: все занято. "Сложно найти на ближайшие даты объект с бассейном, трехразовым питанием", — сетует она.

Что касается еще одного популярного направления — Абхазии — то тут есть другая сложность. Туристы едут сюда через погранпункт с Сочи. В сети стали появляться видео очевидцев с въезда в Абхазию на границе с Россией. Люди жалуются на огромные пробки и часы ожидания.

Как рассказал корреспондент агентства "Прайм", на дорогу от аэропорта Адлер (Сочи) до абхазского курорта Сухуми надо закладывать не менее двух часов. До Гагры и Пицунды — ближе.

"Пробок в самой Абхазии нет, а вот на подъезде к границе и на самой границе это обычное явление. Если попадешь в пересменку на границе, очередь из машин может не двигаться по 30-40 минут вообще. В целом дорога тяжёлая, но туристы едут", — отметил корреспондент.