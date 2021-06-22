Разворот. Почему россияне не рвутся на отдых в Турцию
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя, Елена Гуринович. В пятницу, 18 июня, Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России внезапно открыл авиасообщение сразу с несколькими популярными у россиян курортными странами. В Турцию можно будет полететь уже 22 июня, с 28 июня — в Болгарию, Италию, США и на Кипр. Как рассказали опрошенные агентством "Прайм" эксперты, российские курорты от открытия трех популярных направлений вряд ли проиграют. Но цены на отдых станут ниже, уверяют они.
КУДА ЛЕТИМ?
Для туристической индустрии объявление об открытии Турции стало неожиданностью, рассказала генеральный директор агентства "Тур-де-Тур" Лилия Капцова.
"Сейчас туроператоры в лихорадочном порядке начинают выставлять полетные программы", — отметила она и добавила, что еще нужно получить все согласования и разрешения на полеты для того, чтобы ставить на бронирование и Турцию, и Кипр. "Да, объявлено, что с 22 июня самолеты полетят. Но! Как, куда, откуда, сколько самолетов в день — пока это еще неизвестно", — отметила эксперт.
При этом для россиян открытие Турции стало долгожданным событием. Спрос на эти путевки прогнозируется очень высоким, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.
"Дополнительно к имеющемуся спросу на туры в эту страну добавятся россияне, которые ранее планировали поездку в Крым, но изменили свое решение из-за того, что сейчас в Керчи, Ялте, Феодосии и Кировском районе Крыма был объявлен режим ЧС вследствие ливневых дождей в этой местности", — отмечает она и поясняет, что ситуация складывается неоднозначно.
Эксперт считает, что сбрасывать со счетов Крым в этом сезоне нельзя: власти выделили региону в приоритетном порядке средства на устранение последствий стихии.
"В связи с этим думаю, что последствия ливневых дождей в республике Крым будут ликвидированы в кратчайшие сроки, поэтому отменять поездку тем, у кого туры начинаются через 2 недели — месяц, нет смысла", — советует Зайцева.
Также не стоит забывать о тех россиянах, кто, хотя и не купил путевку заранее, выбирает отдых внутри страны вне зависимости от открытия границ.
ЧЕГО ХОТЯТ РОССИЯНЕ
Согласно поисковым запросам российских клиентов сервиса OneTwoTrip, совершенных в прошедшие выходные (19 и 20 июня), оказалось, что спрос на перелёты по турецким направлениям вырос в 3,5 раза в сравнении со средними ежедневным показателями, рассказала агентству руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова. "Мы традиционно наблюдаем подобные всплески на фоне новостей о возобновлении авиасообщения или увеличении числа рейсов", — отметила она и добавила, что чаще всего россияне интересовались главным курортным направлением — Анталией: доля поисковых запросов в этот город составила 48%.
Также смотрели авиабилеты в Стамбул (41%) и Даламан (4%).
Средняя стоимость авиабилета в Турцию из Москвы на данный момент составляет 23 700 рублей на человека туда-обратно, отметила Шелехова и добавила: говорить о том, что спрос моментально перераспределился на заграничные направления пока рано.
"Интерес у людей растёт, однако процент тех, кто действительно готов спонтанно отправиться во внеплановое путешествие за границу, невысок", — добавляет она.
ДАВЛЕНИЕ НА ЦЕНЫ
Открытие популярных у россиян заграничных туристических направлений, считают опрошенные эксперты, приведет к снижению цен на отдых и внутри страны. Ведь чем больше выбор у россиян — тем более выгодным должно быть предложение.
"Лично я не заметила роста цен за два после открытия Турции. Но коллеги говорят об удорожании путевок: как только начали оформлять заявки — оп — цена подросла. Но они сейчас будут скорректированы вниз. Все-таки открыли не только Турцию, но и другие массовые направления. Это и Болгария, и Кипр", — отмечает Капцова.
НЕ НУЖЕН БЕРЕГ ЧУЖОЙ
Эксперты не прогнозируют активного отказа россиян от бронирований путевок, купленных по российским направлениям. У этого есть несколько причин.
Во-первых, до 30 июня действует программа туристического кешбека, а июль и август традиционно являются "горячими" по спросу у россиян.
Во-вторых, всегда есть те, кто ездит только на российские курорты.
"Июль и август для российских курортов традиционно — даже до пандемии, когда все страны были открыты — были востребованы у россиян. Может быть, бума и не было, но загрузка была всегда", — пояснила Капцова.
Она отметила, что даже в Подмосковье сейчас сложно найти для бронирования достойные объекты: все занято. "Сложно найти на ближайшие даты объект с бассейном, трехразовым питанием", — сетует она.
Что касается еще одного популярного направления — Абхазии — то тут есть другая сложность. Туристы едут сюда через погранпункт с Сочи. В сети стали появляться видео очевидцев с въезда в Абхазию на границе с Россией. Люди жалуются на огромные пробки и часы ожидания.
Как рассказал корреспондент агентства "Прайм", на дорогу от аэропорта Адлер (Сочи) до абхазского курорта Сухуми надо закладывать не менее двух часов. До Гагры и Пицунды — ближе.
"Пробок в самой Абхазии нет, а вот на подъезде к границе и на самой границе это обычное явление. Если попадешь в пересменку на границе, очередь из машин может не двигаться по 30-40 минут вообще. В целом дорога тяжёлая, но туристы едут", — отметил корреспондент.
https://1prime.ru/tourism/20210622/833993175.html