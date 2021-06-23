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2021
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ЕАЭС увеличил долю рубля во взаиморасчетах
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Страны Евразийского экономического союза увеличили роль рубля во взаиморасчетах, за последние годы этот показатель превысил 70%, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей... ПРАЙМ, 23.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза увеличили роль рубля во взаиморасчетах, за последние годы этот показатель превысил 70%, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.
"Работа по формированию единого рынка услуг (в рамках ЕАЭС — ред.) будет продолжаться. В ЕАЭС улучшаются условия для свободного обращения капиталов. Постепенно увеличивается использование во взаимных расчетах наших национальных валют ", — сказал он, выступая в Совете Федерации.
По словам Оверчука, " в торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля". "На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5% — 2019 год", — уточнил он.