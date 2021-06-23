МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза увеличили роль рубля во взаиморасчетах, за последние годы этот показатель превысил 70%, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук. Рубль укрепляется на дорожающей нефти

"Работа по формированию единого рынка услуг (в рамках ЕАЭС — ред.) будет продолжаться. В ЕАЭС улучшаются условия для свободного обращения капиталов. Постепенно увеличивается использование во взаимных расчетах наших национальных валют ", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

По словам Оверчука, " в торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля". "На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5% — 2019 год", — уточнил он.