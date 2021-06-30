МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Ожидать резкого влияния на курс рубля прямой линии президента России Владимира Путина, которая запланирована на среду, не стоит, рассказал агентству "Прайм" директор Финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. Что будет с курсом рубля в перспективе ближайших пяти лет

"Обычно на прямой линии затрагиваются многие важные вопросы, но всё же ни изменения ставки Банка России, ни геополитические изменения не анонсируются". — отметил он.

Поэтому ожидать сильного движения курса рубля сложно.

"В некоторых прошлых случаях рубль укреплялся, в других ослаблялся", — напомнил специалист.

Тем не менее, укрепление рубля возможно, если в ходе прямой линии будут объявления о массовой поддержке граждан или бизнеса. Например, будут анонсированы дополнительные меры по МСП (малые и средние предприятия) либо семьям с детьми.

"Аналогично может повлиять обсуждение налоговых изменений, например, повышения для НДФЛ для зарабатывающих существенные деньги россиян", — подытожил он.