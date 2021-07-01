МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Этот год для российской валюты, вероятно, будет более спокойным, чем 2020 год. В прошлом году рубль ослаб на 17% к доллару из-за пандемии COVID-19, падения цен на нефть и оттока капитала с развивающихся рынков, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитик спрогнозировал максимальное укрепление рубля

"В этом году на фоне восстановления мировой экономики после коронакризиса мы видим повышение цен на нефть и улучшение отношения международных инвесторов к активам развивающихся стран, включая российские. Поддержку инвесторам оказывает сохранение ультрамягкой монетарной политики со стороны ключевых Центробанков – ФРС и ЕЦБ, которое, в том числе, толкает вверх цены на сырьё", — перечисляет эксперт поддерживающие рубль факторы.

Собеседник агентства, указывает, что цены на нефть Brent с начала года прибавили 43% благодаря восстановлению спроса на топливо и сохранению дефицита на рынке из-за сокращения предложения странами ОПЕК+. При этом рубль с начала года укрепился к доллару всего на 2,5%.

"От большего укрепления рубль удерживают осторожность иностранных инвесторов в отношении активов развивающихся рынков, специфические для России геополитические риски и покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила", — объясняет Васильев.

Впрочем, во второй половине года у рубля и нефти позиции ослабеют.

Сдерживать нефтяные цены будут:

восстановление предложения со стороны ОПЕК+ и США по мере роста спроса,

возможное возвращение на рынок иранской нефти после потенциального заключения сделки по иранской ядерной программе.

Но слабость нефти не единственный негативный фактор, указывает эксперт.

Нужно еще учитывать не в пользу рубля:

сезонное ухудшение текущего счета платежного баланса РФ,

увеличение выплат по внешнему долгу

рост выплат дивидендов иностранным инвесторам

рост спроса на импортные товары и спроса на валюту для зарубежных поездок по мере восстановления экономики и открытия внешних границ.

"Одним из главных риск-факторов для рубля и всех рисковых активов во второй половине года будет вероятное ужесточение монетарной политики ФРС. Инфляция в США в мае в два раза превысила 2%-й таргет американского ЦБ. При этом ФРС заверила рынки, что дождется реального улучшения на рынке труда США, прежде, чем сворачивать монетарные стимулы", — напоминает Васильев.

Доллар в минус

"Тогда в 4-м квартале Федрезерв начнёт сокращать покупки бондов и к середине следующего года завершит QE. Рынок фьючерсов закладывает первое повышение ставки ФРС в сентябре 2022 года", — оценивает банкир.

По его мнению, ожидания сокращения монетарных стимулов ФРС и уверенное восстановление американской экономики, вероятно, приведут к повышению доходностей гособлигаций США и укреплению доллара.

"Доходность эталонных для всего мира 10-летних госбондов США к концу года может подняться до 2%, а индекс доллара DXY – к отметке 94-96. Рост доходностей американский гособлигаций и укрепление доллара негативно скажется на долговых и валютных рынках развивающихся стран", — прогнозирует собеседник "Прайм".

Проблем принесет и возможная четвертая волна COVID-19 в мире из-за новых более заразных штаммов (дельта и дельта плюс). Она может:

замедлить восстановление мировой экономики,

охладить инфляцию и отложить ужесточение монетарной политики ФРС.

Спасение от бури. Как инвесторам защитить вложения от роста инфляции

Он выделил еще одну группу рисков — геополитических. Впрочем, с ними более или менее все предсказуемо спокойно.

"В базовом сценарии полагаем, что нижняя точка в отношениях России и Запада была пройдена во втором квартале. После встречи президентов России и США ожидаем некоторого потепления отношений и снижения геополитической премии в ценах российских активов", — надеется на спокойный геополитический фон эксперт.

Смягчать негативные факторы для рубля во второй половине года будет увеличение реальных рублевых процентных ставок. Васильев считает, что для сдерживания инфляции Банк России 23 июля повысит ключевую ставку ещё минимум на 50 б.п., до 6% годовых, хотя случае сохранения повышенного инфляционного давления не исключены и более резкие шаги регулятора.