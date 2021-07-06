МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль растет против доллара и больше — к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,185 доллара.

Дорогая нефть оказывает поддержку курсу российской валюты на фоне неуверенной динамики западных фондовых индексов и "развивающихся" валют к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.39 мск снижается на 7 копеек, до 73,39 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 86,90 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта умеренно повышается против евро и доллара. При этом внешний фон противоречив.

Так, цена на нефть остается около 33-месячного максимума (77,83 доллара), хотя и притормозила на фоне неопределенности с продолжением встречи ОПЕК+. Сорт Brent дешевеет на 0,2%, до 77 долларов.

Основные западноевропейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы преимущественно снижаются, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. "Развивающиеся" валюты не показывают единой динамики, не давая ориентира для движения курса рубля.

Евро дешевеет к доллару, транслируя эту динамику на российский валютный рынок. Игроки оценивают макроэкономические данные по Германии и по еврозоне в целом. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения показателя лишь до 75,2 пункта.

Кроме того, объем производственных заказов в Германии в мае снизился на 3,7% в месячном выражении. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1%.

В итоге доллар слабо меняется к рублю, евро падает на 0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5650 рублей за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Наличие бюджетного правила заметно снижают прямую корреляцию курса рубля и цен на нефть, но сегодняшние ценовые уровни нефти могут обеспечить российской валюте умеренную поддержку за счет позиционирования нерезидентов, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Сегодня допускаем умеренный рост рубля, курс пойдет в направлении 73 рублей за доллар или чуть ниже, но более значимого укрепления по-прежнему не ожидаем", — добавляет он.

Доллар пока удержал сильную поддержку 73,14 рубля, немного не дойдя до нее, и пробить эту отметку будет сложно без ослабления американской валюты на внешнем рынке, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Евро постепенно подходит к ближайшей поддержке 86,7 рубля, и учитывая слабость евро на внешнем рынке и позитивный настрой рубля, обусловленный ростом сырьевых товаров, эта поддержка может быть проверена на прочность уже сегодня", — добавил он.