МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно растет к доллару и евро в начале торгов на попытках повышения стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.04 мск среды снижается на 9 копеек — до 74,33 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 87,9 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,04% — до 74,56 доллара за баррель.

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