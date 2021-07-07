Рубль начал тактическое отступление, чтобы взять реванш к 2022 году
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рубль открыл третий квартал снижением. Пока его ослабление носит ограниченный характер, рассказал в беседе с "Российской газетой" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
Однако сам факт такого поведения национальной валюты при ультрапозитивных для рубля факторах рынка, наводит на мысль.
В чем же причины тактического отступления рубля?
"За первое полугодие нашей валюте ожидаемо удалось укрепиться к максимумам года — под 72 за доллар, хотя повышенная волатильность валютных пар сопровождала рубль на протяжение всего периода. Весенние расчеты траектории курса рубля реализовались в полной мере", — отметил эксперт.
По сути, в результате первого полугодия 2021 года рубль впитал в себя накопленный ранее позитив от санкционной разрядки и благоприятной конъюнктуры товарных рынков. Возможно, пришло время коррекции.
"Есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют, доллара и евро. А не на продолжение его оперативного укрепления в область справедливых значений (у 70 за доллар США и под 85 по валюте Еврозоны)", — добавил Зельцер.
Первое. Возросла вероятность охлаждения рынка commodities. "И здесь не только технические факторы перегрева фьючерсных инструментов", — пояснил аналитик.
Фундаментальной подоплекой коррекции контрактов на нефть Brent способны стать:
- иранский ядерный фактор,
- постепенное наращение квот картеля ОПЕК+,
- сложная эпидемиологическая обстановка из-за мутаций коронавируса,
- монетарный драйвер глобальных центробанков.
"Кстати, именно последний и может выступить поводырем охлаждения сентимента в рисковых активах, к коим относятся и финансовые инструменты российской экономики. Речь идет о сигналах сворачивания программ количественного стимулирования ФРС США", — пояснил собеседник издания.
"Высоковолатильная природа не исключает даже и скоротечных заскоков за уровни на волне отрицания риска участниками рынка. При этом долгосрочные оценки остаются. И к концу года не удивимся тестированию планки 70 рублей за доллар США", — подытожил специалист.
https://1prime.ru/Forex/20210707/834131881.html