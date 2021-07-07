МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рубль открыл третий квартал снижением. Пока его ослабление носит ограниченный характер, рассказал в беседе с "Российской газетой" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Россию захлестнула волна банкротств

Однако сам факт такого поведения национальной валюты при ультрапозитивных для рубля факторах рынка, наводит на мысль.

В чем же причины тактического отступления рубля?

"За первое полугодие нашей валюте ожидаемо удалось укрепиться к максимумам года — под 72 за доллар, хотя повышенная волатильность валютных пар сопровождала рубль на протяжение всего периода. Весенние расчеты траектории курса рубля реализовались в полной мере", — отметил эксперт.

По сути, в результате первого полугодия 2021 года рубль впитал в себя накопленный ранее позитив от санкционной разрядки и благоприятной конъюнктуры товарных рынков. Возможно, пришло время коррекции.

"Есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют, доллара и евро. А не на продолжение его оперативного укрепления в область справедливых значений (у 70 за доллар США и под 85 по валюте Еврозоны)", — добавил Зельцер.

Первое. Возросла вероятность охлаждения рынка commodities. "И здесь не только технические факторы перегрева фьючерсных инструментов", — пояснил аналитик.

Фундаментальной подоплекой коррекции контрактов на нефть Brent способны стать:

иранский ядерный фактор,

постепенное наращение квот картеля ОПЕК+,



сложная эпидемиологическая обстановка из-за мутаций коронавируса,



монетарный драйвер глобальных центробанков.

"Кстати, именно последний и может выступить поводырем охлаждения сентимента в рисковых активах, к коим относятся и финансовые инструменты российской экономики. Речь идет о сигналах сворачивания программ количественного стимулирования ФРС США", — пояснил собеседник издания.

"Высоковолатильная природа не исключает даже и скоротечных заскоков за уровни на волне отрицания риска участниками рынка. При этом долгосрочные оценки остаются. И к концу года не удивимся тестированию планки 70 рублей за доллар США", — подытожил специалист.

Что значат для рубля проблемы в ОПЕК+ >>