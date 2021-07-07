МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В OPEC+ идет сложная политическая игра. В ней, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, в основном участвуют ОАЭ, Саудовская Аравия, США, Россия. Чем грозит миру дефицит нефти

"Идея откладывать заседание с обсуждением о продлении сделки принадлежит скорее ОАЭ, которые хотели бы пораньше нарастить добычу и таким образом успеть извлечь из растущей цены нефти выгоду для своего бюджета", — отметил собеседник агентства.

Остальные противостоят Объединенным Арабским Эмиратам, а США являются посредником в переговорах и этим способствуют и стабильности цен на нефть, и престижу доллара.

"Думаю, что для рубля данная ситуация в любом случае означает снижение курса, ведь прошлый опыт доминирования в переговорах c OPEC был не слишком удачным", — отметил он.

При этом рост выводимых на рынок OPEC+ объемов нефти будет вести к снижению ее стоимости. Следовательно, это повлечет за собой падение курса рубля и рост курса доллара.

Накануне вечером, 6 июля, доллар резко подорожал с 73.7 до 74.8 рубля. Возможно, это как раз отражение результатов неких "кулуарных консультаций" перед встречей OPEC+.

"Полагаю, что восстановление спроса на фоне ослабления пандемии вкупе с ростом предложения приведет к снижению цены барреля Brent до $70, и это окажет давление на рубль, который движется к отметке 78 к доллару", — подытожил он.