МОСКВА, 8 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Доллар впервые за 2 месяца поднялся выше 75 рублей. Такая динамика наблюдается на фоне снижения нефтяных котировок в последние дни. Влияние могло оказать и увеличение Минфином объемов закупок валюты. Эксперты рассказали агентству "Прайм", что сможет поддержать отечественную валюту в ближайшее время и какая вероятность, что доллар будет стоить 80 рублей. Доллар торгуется выше отметки в 75 рублей

ЧТО ДАВИТ НА РУБЛЬ

Основная причина валютных колебаний — резкое ухудшение ситуации на мировых рынках, в том числе, очередное снижение нефтяных котировок, которые обновили трехнедельные минимумы. Из-за позиции ОАЭ странам ОПЕК+ пока не удается согласовать квоты на добычу, начиная с августа, а также сроки действия соглашения.

"В результате этого цены на нефть перешли к снижению, и на текущий момент котировки находятся на 7% ниже максимумов, зафиксированных три дня назад", — поясняет аналитик ФГ "Финам" Анна Зайцева.

При этом в целом нефтяные цены по-прежнему остаются на высоких уровнях, что, по мнению экспертов, в целом предполагает более высокий курс российской валюты. Однако сейчас рубль в лучшем случае справедливо оценен к нефти с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний, что отражается в текущей стоимости барреля Brent в рублях (5500 рублей), находящейся вблизи трехлетних вершин, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Рубль перешел к снижению после утренних попыток роста

По его словам, такая оценка рубля к нефти обусловлена накопленной за последние 3 года инфляцией, которая продолжает увеличиваться, повышенными бюджетными тратами, связанными с пандемией, а также пониженной из-за участия в сделке ОПЕК+ экспортной выручкой. Более того, эти факторы в среднесрочной перспективе поспособствуют тому, что уровень экономической обоснованности рублевой стоимости нефти будет повышаться.

"То есть, даже если нефтяные цены останутся около текущих значений, российская валюта продолжит умеренно слабеть, тем самым повышая рублевую стоимость Brent", подчеркивает аналитик.

Давление на рисковые активы, такие, как рубль, оказывает и всплеск заболеваемости коронавирусом в азиатском регионе, а также опасения, что быстрое распространение дельта-штамма может свидетельствовать о низкой эффективности вакцин против него и других возможных разновидностей COVID-19. Это способно вызвать серьезную волну пандемии, которая затормозит восстановление экономики, считает Бабин.

Еще один негативный фактор для российской валюты – увеличение с 7 июля объемов покупок со стороны Минфина в рамках бюджетного правила до рекордных 13,5 млрд рублей ежедневно. "Это к тому же совпало с повышенной волатильностью и ростом неопределенности на нефтяном рынке, что усилило отрицательное влияние этих операций на курс нацвалюты", — говорит Зайцева.

Она также отмечает ускорение инфляции в России до нового пятилетнего максимума в 6,5% по итогам июня. "Это снижает привлекательность рубля для инвесторов, а также усиливает рост геополитических рисков в связи с ситуацией на афгано-таджикской границе", — считает она.

Кроме того, негативное влияние на российскую валюту оказывает сохранение геополитической напряженности между Россией и западными странами в связи с событиями в Черном море, добавляет аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елена Кожухова.

ДОЛЛАР ПО 80

Пара доллар/рубль на этой неделе сломала краткосрочный нисходящий тренд, в связи с чем может выйти как минимум в район 77 рублей в ближайшие сессии.

"Если же появятся серьезные фундаментальные факторы, которые бы угрожали закреплением нефти на длительный срок на более низких уровнях, вполне вероятен рост доллара до 80 рублей, чтобы нефть в рублях стоила 5500 рублей при цене Brent около 69 долларов (80 руб. Х $69)", — подсчитал Бабин.

"Естественно, что эта формула не действует напрямую и моментально на курс рубля. В нее закладываются те или иные ожидания долгосрочных тенденций сырьевого рынка, а также финансово-экономической ситуации в стране", — пояснил он.

В летний период при более низких нефтяных ценах, сохранении геополитической напряженности и нисходящей коррекции на мировых рынках акций вполне можно ожидать возвращения доллара к отметке 80 рублей, соглашается Кожухова.

"О сломе негативной для рубля тенденции можно будет говорить при закреплении валютной пары ниже 73 рублей. Поддержку рублю в ближайшие месяцы будет оказывать курс Банка России на ужесточение ДКП", — говорит она.

По оценке аналитиков ГК "Финам", к концу года регулятор может поднять ставку до 6-7%, что на среднесрочном горизонте будет способствовать замедлению темпов инфляции в стране, возвращению реальных ставок в экономике в положительную область и, как следствие, укреплению рубля. Кому выгоден крах сделки ОПЕК+

"Мы установили целевой диапазон по курсу USD/RUB на III квартал 2021 года на уровне 71-75 рублей за доллар, до конца 2021 года – на уровне 69-74 рубля за доллар, а на горизонте 12 месяцев – 70-75 рублей за доллар", — заключила Зайцева.