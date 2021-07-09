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2021
https://1prime.ru/Forex/20210709/834157809.html
Россия прорабатывает в ЕАЭС переход на расчеты в нацвалютах
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Россия активно внедряет в торговые отношения с партнерами в ЕАЭС вопросы, связанные с переходом на расчеты в нацвалютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с... ПРАЙМ, 09.07.2021
расчеты в нацвалютах, еаэс, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия активно внедряет в торговые отношения с партнерами в ЕАЭС вопросы, связанные с переходом на расчеты в нацвалютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с индийским коллегой Субраманияном Джайшанкаром.
"В контексте этих переговоров (между Индией и ЕАЭС — ред.) мы будем учитывать то обстоятельство, что в ЕАЭС — как внутри этой интеграционной структуры, так и в отношениях с партнерами, с которыми уже достигнуты договоренности о создании зоны свободной торговли, немаловажное место занимают вопросы взаимных расчетов, учитывая те проблемы, которые сейчас на мировых рынках есть, и попытки внедрять санкционную тематику в использовании доллара. Поэтому мы активно внедряем в наш торговый оборот с партнерами в ЕАЭС, с другими партнерами, вопросы, которые связаны с переводом на расчеты в национальных валютах",- сказал министр.