МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Россия активно внедряет в торговые отношения с партнерами в ЕАЭС вопросы, связанные с переходом на расчеты в нацвалютах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с индийским коллегой Субраманияном Джайшанкаром.

"В контексте этих переговоров (между Индией и ЕАЭС — ред.) мы будем учитывать то обстоятельство, что в ЕАЭС — как внутри этой интеграционной структуры, так и в отношениях с партнерами, с которыми уже достигнуты договоренности о создании зоны свободной торговли, немаловажное место занимают вопросы взаимных расчетов, учитывая те проблемы, которые сейчас на мировых рынках есть, и попытки внедрять санкционную тематику в использовании доллара. Поэтому мы активно внедряем в наш торговый оборот с партнерами в ЕАЭС, с другими партнерами, вопросы, которые связаны с переводом на расчеты в национальных валютах",- сказал министр.