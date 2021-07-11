МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Коррекция вниз на нефтяном рынке и данные по инфляции в России за июнь (6,5% год-к-году, выше прогнозов) оказали давление на курс рубля на прошедшей неделе. Об этом рассказал "Прайм" старший аналитик "МКБ Инвестиции" Антон Старцев. Эксперты рассказали, почему ОПЕК+ необходимо сохранить сделку

Он отметил, что при текущих ценах на нефть и ключевых макропоказателях рубль имеет некоторый потенциал укрепления в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем, как подчеркнул Старцев, всплеск волатильности на нефтяном рынке во многом связан с итогами обсуждения параметров сделки ОПЕК+ (а точнее, их отсутствием), и трейдеры, по всей вероятности, отражают в котировках ненулевую вероятность выхода отдельных стран из соглашения и, соответственно, увеличения ими объемов добычи сверх квот ОПЕК.

Аналитик считает, что в течение ближайшей недели динамика цен на нефть и новости относительно ОПЕК+ (если таковые будут) могут остаться важным фактором влияния на курс рубля. "Учитывая сравнительно резкое повышение по паре доллар-рубль неделей ранее, мы предполагаем базовым сценарием на ближайшую неделю коррекцию-консолидацию с возможными границами 73,8 — 75,0 по паре доллар-рубль", — сказал Старцев.