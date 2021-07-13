МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль немного укрепляется к доллару и евро на утренних торгах вслед за растущими нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 08.09 мск вторника снижался на 12 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,18 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,17% — до 75,29 доллара за баррель.