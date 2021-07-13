МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль немного укрепляется к доллару и евро на утренних торгах вслед за растущими нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.

Работа нефтяных станков - качалок

Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 08.09 мск вторника снижался на 12 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,18 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,17% — до 75,29 доллара за баррель.