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2021
https://1prime.ru/Forex/20210713/834182254.html
Рубль подрастает к доллару и евро вслед за ценами на нефть
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Рубль немного укрепляется к доллару и евро на утренних торгах вслед за растущими нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 13.07.2021
нефть, рубль, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль немного укрепляется к доллару и евро на утренних торгах вслед за растущими нефтяными котировками, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 08.09 мск вторника снижался на 12 копеек — до 74,32 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 88,18 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,17% — до 75,29 доллара за баррель.