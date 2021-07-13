МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром продолжает расти к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.48 мск снижался на 21 копейку- до 74,23 рубля, курс евро — на 30 копеек, 88,03 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,48% — до 75,52 доллара за баррель.

"Сегодня с утра валюты развивающихся рынков умеренно дорожают. Оптимизм поддерживают ожидания хорошей отчетности за второй квартал компаний из (американского индекса – ред.) S&P 500, а также последняя порция статистики из Китая. Данные по внешней торговле Китая в июне оказались лучше майских, а также лучше ожиданий", — комментирует Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Росстат впервые раскрыл долю нефти и газа в экономике

"С учетом складывающегося внешнего фона, сегодня рубль может продемонстрировать умеренное укрепление, оставаясь в диапазоне 73,5-75,5 за доллар", — прогнозирует аналитик.

Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" также отмечает, что ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной, и в среднесрочной перспективе при сохранении текущего фона сохраняются высокие шансы снижения доллара к рублю.