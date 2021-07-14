МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в настоящее время недооценена и может укрепиться к выборам, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на экспертов. Суд объяснил, в каком случае россиян не могут лишить пенсии

Нефтяные котировки показывают уверенный рост: с 13 июня цены выросли с $72 до $78 за баррель.

А рубль за месяц — также с 13 июня — фактически стагнировал: от 72 до 74 рублей за доллар, согласно данным Мосбиржи.

Эта ситуация сложилась по нескольким причинам, пишет издание.

Укрепление национальной валюты сдерживает более высокий, чем ожидалось, разгон инфляции.



Российские финансовые рынки — долговой, фондовый, валютный — негативно отреагировали на сохранение высоких темпов роста цен на уровне 0,7% месяц к месяцу и повышение ожиданий по годовому значению до 6,5%, рассказал изданию старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

Кроме негативного эффекта от инфляции глобальный спрос на рисковые активы в целом находится на довольно низком уровне, добавила руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева.



Распространение нового штамма вируса ухудшает перспективы дальнейшего экономического роста, снижает рисковый аппетит у инвесторов, объяснила эксперт.

Еще один важный фактор стагнации курса — отсутствие консенсуса по сделке ОПЕК+, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Красильников.

Есть вероятность фактически развала соглашения по нефти: в курс рубля в целом заложен риск выхода ряда стран из сделки. Тогда цена на нефть марки Brent может упасть до $55-60 за баррель. Это дополнительно ухудшает фон вокруг российской валюты.