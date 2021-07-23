МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 9 копеек – до 73,79 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.

Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,35% — до 73,53 доллара за баррель.