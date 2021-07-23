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2021
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Рубль в начале дня умеренно снижается на дешевеющей нефти
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Рубль утром в пятницу умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 9 копеек – до 73,79... ПРАЙМ, 23.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу умеренно снижается на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск повышался на 9 копеек – до 73,79 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 86,85 рубля.
Стоимость нефти марки Brent утром теряет 0,35% — до 73,53 доллара за баррель.