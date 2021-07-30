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2021
https://1prime.ru/Forex/20210730/834336151.html
Рубль символически снижается к доллару и евро
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Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы... ПРАЙМ, 30.07.2021
доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы растет на 13 копеек — до 73,28 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,99 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,68% — до 74,59 доллара за баррель.