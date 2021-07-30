МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Нефть дорожает на росте рисковых настроений

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.03 мск пятницы растет на 13 копеек — до 73,28 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,99 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,68% — до 74,59 доллара за баррель.