МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в пятницу утром несколько укрепляется в рамках коррекции после недели снижения, рынки также обращают внимание на данные о слабом росте американской экономики, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет в рамках коррекции

По состоянию на 7.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1881 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1886 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,51 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,1%, до 91,96 пункта.

С начала недели индекс доллара, как и стоимость доллара к евро и иене, опустился на 1%. В основном такая динамика была связана с заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и слабой макростатистикой.

В среду по итогам заседания Федрезерв ожидаемо сохранил ставку и параметры программы выкупа активов, итоги инвесторы посчитали "голубиными" и в целом ожидаемыми, что сдержало доллар.

Кроме того, инвесторы отреагировали и на негативную макростатистику, в том числе о неожиданном снижении продаж новых домов в США в начале недели, а также о слабом росте ВВП США. Так, экономика страны во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) вместо 8,5%. Рост первого квартала был пересмотрен до 6,3% с окончательной оценки в 6,4% в пересчете на год, опубликованной в прошлом месяце.

"Данные по ВВП США за второй квартал, оказавшиеся ниже ожиданий, означают, что Федрезерв не будет спешить с ужесточением", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Kinesis Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa).