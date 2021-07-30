МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. В текущем 2021 году рубль может показать в августе более сильную динамику, рассказал в беседе с "Российской газетой" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Внешний фон зовет к небольшой коррекции акций и рубля

"В пользу российской валюты выступают высокие цены на нефть и другое сырье, частично закрытые из-за пандемии внешние границы, повышение ключевой ставки Банком России, возвращение интереса международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также некоторое потепление в отношениях России и США", — отметил он.

Можно ожидать, что цены на нефть Brent в августе останутся в диапазоне $72-80 за баррель.

"Поддержку котировкам окажут восстановление мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации от коронавируса и сохранение дефицита на нефтяном рынке", — добавляет эксперт.

Также в пользу сохранения высоких цен выступает аккуратное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+. Оно, по мнению специалиста, соответствует скорости восстановления глобального спроса на сырье и учитывает возможное возвращение нефти из Ирана на рынок.

"В целом, крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары позволят рублю сохранить стабильность", — добавляет он.

Другой фактор для рубля — в первых числах августа завершается дивидендный сезон. "Вместе с его окончанием снизится спрос на валюту для конвертации нерезидентами рублевых дивидендов для вывода в свои юрисдикции. Это также является позитивным фактором для рубля", — поясняет Васильев.

Что касается туризма, то этот сектор также влияет на рубль. "Важным фактором поддержки рубля в этом году являются частично закрытые из-за пандемии внешние границы, которые снижают спрос на валюту для зарубежных поездок. Туристический поток с Турцией, Египтом, Европой и другими странами восстанавливается достаточно медленно из-за новых вспышек COVID-19, что снижает отток капитала из страны", — проясняет он.

ДОЛЛАР НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

На мировом рынке доллар стал слабеть после достаточно мягких итогов июльского заседания ФРС США. Американский центробанк указал на то, что повышенная инфляция в США, вероятно, является временной, поэтому регулятор не будет спешить с ужесточением монетарной политики, добавляет эксперт. Из-за этого валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, получили импульс к укреплению.

"В свою очередь, итоги июльского заседания Банка России оказали среднесрочную поддержку рублю. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых, и оставил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики", — отметил он.

Эксперт ожидает, что рост потребительских цен достигнет своего пика осенью на уровне около 7% г/г. Поэтому есть вероятность, что Банк России может осенью поднять ключевую ставку до 6,75-7%.