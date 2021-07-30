МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль умеренно прибавляет к доллару и евро, курс американской валюты тестирует поддержку в районе отметки 73 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.22 мск снижался на 18 копеек — 72,97 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 86,83 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом в ходе торгов пятницы доллар уже опускался до 72,94 рубля — минимума с 1 июля.

Рублевые "быки" смогли приблизить доллар к уровню поддержки 73 рубля и до конца недели попытаются уверенно преодолеть его, рубль ищет подходы к укреплению, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Естественно, что рублю помогают дорогая нефть и глобальная слабость доллара. Однако также можно говорить и о некоторых позитивных тенденциях в российской инфляции", — добавляет он.

Впрочем, в пятницу не стоит ожидать значительной курсовой динамики на валютном рынке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Возможно удорожание рубля на фоне понижения странового риска и интереса иностранных инвесторов к активам развивающихся рынков. Однако сдерживающим фактором также может выступить снижение рыночной активности к концу недели", — добавляет он.