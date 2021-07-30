МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене не показывает заметной единой динамики, доллар поддерживает коррекционный рост после снижения ранее, при этом евро укрепляется на сильной макростатистике по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,14 рубля

По состоянию на 13.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1885 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1886 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 91,89 пункта.

С начала недели доллар подешевел на 1% к мировым валютам, что последовало после прошедшего во вторник-среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В целом итоги и решения центробанка были ожидаемыми, что сдержало курс доллара и ослабило ожидания по сворачиванию мер поддержки экономики.

Коррекционный рост курса доллара после его падения ослабляет сильная статистика по еврозоне, которая поддерживает курс евро к доллару. Так, ВВП еврозоны, по первой оценке, во втором квартале вырос сильнее ожиданий — на 13,7% год к году вместо ожидаемых 13,2%. Годовая инфляция в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 2,2% при прогнозе в 2%. Безработица в июне при этом неожиданно снизилась до 7,7% с пересмотренного показателя мая в 8% и при прогнозе в 7,9%.

"Мы бы не стали… делать вывод, что это является признаком того, что импульс для роста доллара уже достиг своего пика", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. Эксперты поясняют, что вокруг перспектив восстановления экономики остается неопределенность, а это может поддержать уход от риска и спрос на традиционно более надежный доллар.