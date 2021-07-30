МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене не показывает заметной единой динамики, доллар поддерживает коррекционный рост после снижения ранее, при этом евро укрепляется на сильной макростатистике по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры и монеты.

Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,14 рубля

По состоянию на 13.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1885 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1886 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,61 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,46 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 91,89 пункта.

С начала недели доллар подешевел на 1% к мировым валютам, что последовало после прошедшего во вторник-среду заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В целом итоги и решения центробанка были ожидаемыми, что сдержало курс доллара и ослабило ожидания по сворачиванию мер поддержки экономики.

Коррекционный рост курса доллара после его падения ослабляет сильная статистика по еврозоне, которая поддерживает курс евро к доллару. Так, ВВП еврозоны, по первой оценке, во втором квартале вырос сильнее ожиданий — на 13,7% год к году вместо ожидаемых 13,2%. Годовая инфляция в июле, по предварительной оценке, ускорилась до 2,2% при прогнозе в 2%. Безработица в июне при этом неожиданно снизилась до 7,7% с пересмотренного показателя мая в 8% и при прогнозе в 7,9%.

"Мы бы не стали… делать вывод, что это является признаком того, что импульс для роста доллара уже достиг своего пика", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ING. Эксперты поясняют, что вокруг перспектив восстановления экономики остается неопределенность, а это может поддержать уход от риска и спрос на традиционно более надежный доллар.