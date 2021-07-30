МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне сохранения спроса на рублевые гособлигации.

Высокие цены на нефть также оказывают поддержку российской валюте, несмотря на попытки коррекционного снижения стоимости рисковых активов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.50 мск снижался на 25 копеек до 72,9 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 86,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ НА ИНТЕРЕСЕ К ОФЗ

Российская валюта в пятницу прибавляет против доллара и евро, отыгрывая сохранение спроса на рублевые долговые инструменты. Ценовой индекс гособлигаций RGBI колеблется около максимума с конца мая.

При этом остальные факторы нейтральны для курса рубля. Так, индекс доллара (DXY) после снижения к минимумам с конца июня пытается корректироваться вверх. Рынок нефти также мало меняется около максимумов с середины июля. Так, цена барреля марки Brent теряет 0,1%, до 75 долларов.

Ключевое значение на нефтяном рынке играет ситуация с коронавирусом. Инвесторы опасаются, что распространение штамма "дельта" и рост заболеваемости в некоторых странах могут привести к сокращению уровня спроса, который начал восстанавливаться в этом году. Однако эксперты отмечают, что рынок пытается привыкать жить с вирусом, и последствия его распространения играют меньшую роль, чем раньше.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжает демонстрировать относительную силу на фоне высоких цен на сырье и возвращения спроса в ОФЗ, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ближайшей целью снижения доллара может выступить отметка 72,6 рубля, однако фактор пятницы способен воспрепятстовать укреплению российской валюты даже в случае дальнейшего роста нефти и мировых рынков", — добавляет он.

Осторожные попытки коррекции нефтяных цен вниз негативны для рубля, впрочем, восстанавливающийся спрос на риск продолжает оказывать ему поддержку, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"В течение дня курс доллара может продолжить опускаться ниже 73 рублей, но в преддверии выходных он, вероятно, закончит день все же в диапазоне 73-74 рубля", — оценила она.