МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 3,6%, в июле — снизился на 0,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.

Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 2,5% по сравнению с июнем, к евро — вырос на 0,1%.

Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 1,9%, к евро — вырос на 0,1%.

Читайте также: Не так страшен август: когда ждать новую девальвационную волну рубля