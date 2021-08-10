Реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 3,6%
Банк России сообщил, что реальный эффективный курс рубля в январе-июле вырос на 3,6%
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июле вырос на 3,6%, в июле — снизился на 0,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июле снизился на 2,5% по сравнению с июнем, к евро — вырос на 0,1%.
Номинальный курс рубля к доллару в июле снизился на 1,9%, к евро — вырос на 0,1%.