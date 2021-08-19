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2021
https://1prime.ru/Forex/20210819/834481652.html
Доллар вырос до 74 рублей
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Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра"... ПРАЙМ, 19.08.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышается на 22 копейки, до 74,04 рубля, курс евро — снижается на 4 копейки, до 86,43 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.