МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышается на 22 копейки, до 74,04 рубля, курс евро — снижается на 4 копейки, до 86,43 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.