МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Российская валюта торгуется в целом нейтрально и к доллару, и к евро, несмотря на дешевеющую нефть и наметившийся уход глобальных инвесторов от риска, следует из данных Московской биржи. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.07 мск подрастает на 6 копеек, до 73,99 рубля, курс евро — снижается на 3 копейки, до 87,03 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается примерно на 1%, до 70,5 доллара за баррель.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают перехода рубля к середине целевого диапазона 73,5-76 рубля за доллар. Эксперты добавляют, что слабость отечественной валюты будет связана в основном с отсутствием позитивных факторов.

"Сильным сопротивлением является район 74,6 рубля за доллар, но если (глава ФРС США Джером — ред.) Пауэлл "огорчит" рынки (после симпозиума в Джексон-Хоуле – ред.), то с учетом этого фактора и потери такого драйвера, как налоговый период, данное сопротивление не устоит", — считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер"

Впрочем, Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" не видит потенциала для развития негативных тенденций в рубле, поэтому сегодня ожидает возвращения его курса в прежний диапазон 73,50-74.