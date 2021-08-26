МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг во второй половине дня усилил снижение к доллару и евро после выхода блока экономической статистики по США. Дополнительное давление оказывают снижение цен на нефть и уход инвесторов от риска в преддверии симпозиума в Джексон-Хоуле. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном снижаются

На этом фоне доллар и евро закрепились выше 74 и 87 рублей соответственно.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск повышался на 38 копеек — до 74,31 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 87,34 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ФОН

В США днем вышел блок важной экономической статистики. В частности, минторг США улучшил оценку роста ВВП США за второй квартал до 6,6% с 6,5% в пересчете на год. Минторг США улучшил оценку роста ВВП США во втором квартале

В то же время минтруда США сообщило о росте числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 августа, на 4 тысячи — до 353 тысяч.

Индекс доллара (DXY) прибавляет 0,2%, достигая 93,01 пункта. Евро снижается к доллару на 0,2% — до 1,1751 доллара.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается примерно на 1,2% — до 70,4 доллара за баррель. Коррекция нефтяных цен после роста в начале недели почти на 10% оказывает некоторое давление на рубль.

Александра Овчинникова из компании "Сбер управление активами" считает, что в ближайшее время котировки нефти, скорее всего, останутся вблизи текущих уровней. Эксперт напоминает, что участники рынка ждут встречи представителей стран ОПЕК+, намеченной на 1 сентября. Ее результаты зададут дальнейший тон торгам.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю в переделах 0,5% каждый. Нефть торгуется возле уровня 5,24 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

В ОЖИДАНИИ НОВОСТЕЙ ОТ ФРС

"Близость встречи ФРС в Джексон-Хоуле, вероятно, продолжит оказывать давление на состояние глобального спроса на риск", — говорит Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

По ее прогнозу, в четверг курс доллара останется в диапазоне 73,6-75 рубля.

Учитывая предстоящий симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле и макростатистику из США, скорее всего, рубль продолжит дешеветь до конца недели, предполагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.