МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Российская валюта торгуется в умеренном плюсе перед выступлением главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. Доллар слабеет к евро и растет к иене

Поддержку национальной валюте оказывает растущие цены на нефть и отсутствие негативных тенденций на мировых фондовых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.45 мск снижается на 18 копеек, до 74,05 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 87,07 рубля, следует из данных Московской биржи.

ВНЕШНИЙ ФОН

Сам доллар несколько слабеет на валютных рынках. Так, евро укрепляется к американской валюте на 0,05% и торгуется возле отметки в 1,1758 доллара, а индекс доллара (DXY) снижается на 0,04%, достигая 93,03 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растёт на 1,4%, до 71,2 доллара за баррель.

Игорь Додонов из "Финама" отмечает, что цены на нефть растут на опасениях по поводу перебоев в поставках "черного золота", так как энергетические компании начали сворачивать добычу в Мексиканском заливе в преддверии надвигающегося тропического шторма "Ида". Цены на нефть продолжают рост

В итоге доллар и евро дешевеют к рублю в пределах 0,2% каждый. Нефть торгуется возле уровня 5,24 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

В ОЖИДАНИИ НОВОСТЕЙ ОТ ФРС

"Сегодня мы ожидаем важных заявлений на симпозиуме ФРС, но на данный момент ориентируемся на удорожание доллара и перехода его в сторону середины нашего целевого диапазона 73,5-76 рублей за доллар", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

А Дмитрий Александров из компании "Универ капитал" считает, что любые "жёсткие намёки" на раннее сворачивание программы количественного смягчения могут оказать драматическое воздействие на торговые площадки. Но базовый сценарий для аналитика — движение национальной валюты к отметке 74,5 рубля за доллар.