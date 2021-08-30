МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Россиянам стоит рассмотреть сразу несколько валют для инвестиций, чтобы диверсифицировать вложения, рассказали "Известиям" эксперты. Названа валюта, которой не страшен кризис

Объем средств граждан на текущих валютных счетах вырос до 35,6 миллиарда долларов за семь месяцев этого года. Прирост в 2021 году составил 17,6%, что является максимумом за четыре года, сообщил Центральный банк.

Это вызвано разгоном инфляции, объяснил доверительный управляющий ИФК "Солид" Евгений Маришин. Она достигла 6,5% за полгода, следует из отчета Банка России.

Эксперт посоветовал, в каких валютах хранить сбережения

По мнению специалистов, диверсификация вложений — лучший "кризисный" вариант.

"Сейчас имеет смысл сохранить накопления в привычных долларах и евро, которые остаются ключевыми мировыми резервными валютами", — посоветовал Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Аналитик "КСП Капитал" Михаил Беспалов посоветовал не забывать об активах в рублях, ведь граждане совершают основную часть своих трат в национальной валюте.

"Если под доходностью валюты понимать процент, который можно получить, вложив средства в безрисковые гособлигации соответствующей страны, то рубль здесь обладает преимуществом перед долларом и евро — особенно после недавней серии повышений ключевой ставки Банком России", — добавил Беспалов.