МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль продолжает умеренно укрепляться и к доллару, и к евро за счёт как притока "свежих" денег нерезидентов, так и внутреннего спроса на рисковые активы, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Фондовые биржи Европы незначительно растут

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.15 мск среды снижается на 16 копеек, до 72,82 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 86,25 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровнях вчерашнего закрытия, возле отметки 71,6 доллара за баррель.

"Рубль провел еще одну удачную сессию, успешно преодолев ожидаемую нами отметку 73 рубля за доллар. Основной рост вечером среды во время американской сессии говорит о том, что основной движущей силой остаются нерезиденты, хотя утреннее укрепление обязано с неожиданно высокими продажами экспортеров, несмотря на завершившийся сезон регулярных налоговых выплат", — подчеркивает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Эксперт ожидает, что рубль может на время задержаться вблизи диапазона 72,80-73 рубля за доллар перед дальнейшим ростом.

Аналитики компании "ВТБ Капитал" считают, что приток иностранных инвестиций в ОФЗ будет способствовать дальнейшему укреплению рубля в условиях по-прежнему высокой цены на нефть и роста ее добычи. Егор Жильников из Промсвязьбанка также ожидает незначительного укрепления отечественной валюты при условии стабильных цен на нефть, однако не исключает небольшой волатильности после прошедшего заседания ОПЕК+. Эксперт добавляет, что значимых факторов для резкого падения курса рубля не наблюдается.