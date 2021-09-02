МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам слабо меняется в четверг днем, инвесторы ожидают статистику из США по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США растут

По состоянию на 13.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1852 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1837 доллара, курс доллара к иене — снижался до 109,98 иены за доллар со 109,99 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 92,4 пункта.

Позднее в четверг минтруда США опубликует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 28 августа. Аналитики ожидают снижение показателя на 8 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 345 тысяч.

Тогда же станут известны данные о состоянии торгового баланса в стране. Как прогнозируют эксперты, дефицит торгового баланса США снизился в июле к июню на 4,7 миллиарда долларов, или на 6,2%, до 71 миллиарда долларов.

В центре внимания остается статистика по безработице в США за август, которая будет опубликована в пятницу. Эксперты ожидают снижение безработицы до 5,2% с 5,4% и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 750 тысяч. Сильная статистика может послужить для рынков сигналом к скорому сворачиванию выкупа активов Федрезервом.

Аналитики ING, которых цитирует газета Wall Street Journal, допускают дальнейшее укрепление евро к доллару из-за вероятности слабых данных по безработице США и комментариев представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ) об ослаблении стимулирования. "Если данные безработицы окажутся слабыми, то преодоление уровня в 1,19 доллара может быть вполне возможно", — считают эксперты.