МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Рубль в четверг растет пятый день подряд к доллару и к евро на фоне дорогой нефти, добавляет поддержки российской валюте и повышательная динамика мировых фондовых площадок. Цены на нефть перешли к росту

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.37 мск снижался на 21 копейку — до 72,77 рубля, курс евро — на 1 копейку, до 86,29 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Большее укрепление рубля к доллару объясняется ростом курса европейской валюты на форексе на 0,2%, до 1,1858 доллара за евро.

Высокие цены на нефть остаются основным фактором поддержки курса рубля. Цена сорта Brent прибавляет 2% — до 73 долларов, колеблясь около максимумов с начала августа. Трейдеры продолжают оценивать новости среды, среди которых заседание ОПЕК+ и статистика по запасам нефти в США за прошлую неделю.

Так, ОПЕК+ принял решение о продолжении коллективного увеличения ежемесячно текущего уровня добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, минэнерго США сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 27 августа на 7,2 миллиона баррелей — до минимума с сентября 2019 года в 425,4 миллиона.

Мировые фондовые индексы в основном растут, сигнализируя об аппетите на рисковые активы, что поддерживает рубль.

То, что ЦБ РФ прогнозирует снижение структурного профицита рублевой ликвидности банковской системы страны до конца 2024 года и даже возможный переход к дефициту, также косвенно является фактором поддержки рубля.

На руку рублевым "быкам" оказались и заявления зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что траектория годовой инфляции в России сейчас держится на плато, в четвертом квартале текущего года начнется ее постепенное снижение. При этом смягчающий сигнал Банка России, который был дан в июле, об оценке целесообразности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях все еще актуален, добавил он.

ПРОГНОЗЫ

Рубль сохраняет восходящую тенденцию, однако любое ухудшение внешнего фона вызывает ощутимую просадку его курса, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Учитывая неопределенность с экономическими данными и фактор пятницы, российской валюте будет трудно ускорить рост, тем более, у доллара поблизости находится сильная поддержка — 72,68 рубля", — оценивает он.

В целом торги на глобальных рынках будут проходить спокойно — инвесторы, вероятно, возьмут паузу в ожидании важных данных по рынку труда США за август (они выходят в пятницу), а рубль продолжит укрепляться, считает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.