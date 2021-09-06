МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. На начавшейся неделе укрепление российского рубля к доллару США может продолжиться, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

В частности, поддержку нацвалюте оказывают ожидания повышения ключевой ставки Банком России на заседании 10 сентября.

"Поскольку инфляция в России ускорилась до 6,5%, регулятор, вероятно, предпримет дополнительные шаги для сдерживания роста цен. Очевидно, что повышение ставки будет способствовать росту спроса на российскую валюту со стороны нерезидентов, совершающих операции carry-trade", — отметила собеседница агентства.

Также стоит отметить весьма комфортные для курса рубля цены на нефть. Котировки Brent довольно быстро отыграли падение, наблюдавшееся во второй половине августа, и сейчас вновь находятся выше уровня $72 за баррель. На текущий момент существенных рисков для нефтяного рынка мы не видим — напротив, ситуация пока складывается в пользу стабилизации цены в диапазоне $70-75.

Помимо этого, в свете довольно неоднозначного отчета по рынку труда в США инвесторы, скорее всего, скорректируют свои ожидания в сторону более позднего сворачивания программы покупки активов со стороны ФРС. Для рисковых активов, в том числе для рубля, это является позитивным сигналом, что будет оказывать ему поддержку.

"С учетом обозначенных выше факторов мы ожидаем, что на следующей неделе курс USD/RUB будет колебаться в диапазоне 71,8-73,2 рублей за доллар", — подытожила Зайцева.