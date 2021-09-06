МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам растет в понедельник утром в рамках коррекции после снижения в течение предыдущей торговой недели, свидетельствуют данные торгов. Названы факторы, которые ведут рубль к укреплению

По состоянию на 8.55 мск курс евро к доллару снижался до 1,1870 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1882 доллара, курс доллара к иене рос до 109,78 иены за доллар со 109,73 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,18%, до 92,2 пункта.

На рынке американской валюты наблюдается коррекционный рост после снижения в течение предыдущей торговой недели.

Одним из главных событий ближайших дней станет очередное заседание Европейского центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.

"После некоторых ястребиных комментариев отдельных членов ЕЦБ рынок может искать признаки того, что, возможно, большее число членов ЕЦБ может поддержать сокращение стимулов монетарной политики", — отметил валютный аналитик Commerzbank Ю-На Пак-Хегер (You-Na Park-Heger). Его слова приводит газета Wall Street Journal.