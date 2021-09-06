МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль торгуется в минусе к бивалютной корзине на падающей нефти и укреплению индекса доллара на рынке форекс, следует из данных торгов. Доллар укрепляется в рамках коррекции

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 27 копеек, до 72,99 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 86,59 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 0,95% — до 71,92 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (DYX) растет на 0,16%, до 92,25, косвенно подавая сигнал об отсутствии аппетита к риску у инвесторов. Европейская валюта снижается в пределах 0,15% на форексе — до 1,1864 доллара.

Сегодня не будет торговаться фондовая Америка из-за празднования Дня труда в США, поэтому рассчитывать на сильные движения на международном валютном рынке не приходится.

"Сегодня мы не ожидаем сильных изменений пары доллар — рубль и ориентируемся на нижнюю границу нашего текущего целевого диапазона 72,5-74,5 рубля за доллар. В случае дальнейшего ухудшения ситуации на рынке нефти не исключаем возврата к 73 рублям", — отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" считает, что небольшую поддержку российской валюте на этой неделе может оказать Минфин, который должен снизить объем закупки валюты в рамках бюджетного правила. Однако в серьезный рост рубля эксперт не верит и не поверит до тех пор, пока "бюджетный фактор" будет действовать.